Atelier d’écriture poétique Médiathèque Sainte-Menehould vendredi 6 février 2026.
Médiathèque 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-02-06 14:30:00
fin : 2026-02-06 16:30:00
2026-02-06
Tout public
Atelier d’écriture poétique avec la metteuse en scène Céline Laurent à partir du vocabulaire naturaliste et ornithologique donné par les professionnels de la réserve. Sous forme de jeu, vous pourrez accéder à des techniques d’écriture qui vous permettrons de créer des poèmes plein de couleurs sur la thématique des oiseaux.
A partir de 14 ans.
Gratuit sur inscription. .
