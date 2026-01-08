Atelier d’écriture poétique Médiathèque Sainte-Menehould

Atelier d’écriture poétique

Médiathèque 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:30:00

fin : 2026-02-06 16:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Tout public

Atelier d’écriture poétique avec la metteuse en scène Céline Laurent à partir du vocabulaire naturaliste et ornithologique donné par les professionnels de la réserve. Sous forme de jeu, vous pourrez accéder à des techniques d’écriture qui vous permettrons de créer des poèmes plein de couleurs sur la thématique des oiseaux.

A partir de 14 ans.

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture poétique

L’événement Atelier d’écriture poétique Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne