Atelier d’écriture poétique La Compagnie des Livres Vernon

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02 20:30:00
2025-10-02
La librairie La Compagnie des Livres, en partenariat avec Les murmures de Celine, vous propose un atelier d’écriture poétique à destination des adultes. L’atelier coûte 20€ par personne.
Sur réservation. .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
