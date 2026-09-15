Atelier d’écriture polar médiathèque Saint-Sever

Informations pratiques

Saint-Sever

Atelier d’écriture polar

médiathèque 15 Avenue de l Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23 20:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Expert de la plume ou débutant, partageons quelques outils autour de l’écriture et immergeons-nous dans les codes du roman policier ! Une animation proposée par l’association nantaise Fondu au Noir, spécialisée autour du roman noir et de la littérature policière.

Public adulte sur inscription.

Expert de la plume ou débutant, partageons quelques outils autour de l’écriture et immergeons-nous dans les codes du roman policier ! Une animation proposée par l’association nantaise Fondu au Noir, spécialisée autour du roman noir et de la littérature policière.

Cet atelier gratuit est animé par Uriell, bibliothécaire à Saint-Sever.

Public adulte sur inscription. .

médiathèque 15 Avenue de l Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr

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English : Atelier d’écriture polar

Whether you’re an experienced writer or a beginner, let’s share some writing tools and dive into the conventions of the crime novel! An event presented by the Nantes-based association Fondu au Noir, which specializes in noir fiction and detective literature.

For adults; registration required.

L’événement Atelier d’écriture polar Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse