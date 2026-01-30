Atelier d’écriture Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Atelier d’écriture

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Une envie d’écrire et de partager ses textes et réflexions avec d’autres passionnés, amateurs ou juste curieux ?

Sur deux heures de temps on vous propose de vous réunir, autour d’une consigne commune, afin d’exercer vos plumes.

Sans prétention ni pression. L’idée n’est pas de créer des Chefs-d’œuvre en une session, mais plutôt de se réunir entre amateurs pour partager un moment convivial et créatif.

Gratuit Sur inscription

Organisé par la médiathèque .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Destination Pays Bigouden