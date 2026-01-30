Atelier d’écriture Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Une envie d’écrire et de partager ses textes et réflexions avec d’autres passionnés, amateurs ou juste curieux ?
Sur deux heures de temps on vous propose de vous réunir, autour d’une consigne commune, afin d’exercer vos plumes.
Sans prétention ni pression. L’idée n’est pas de créer des Chefs-d’œuvre en une session, mais plutôt de se réunir entre amateurs pour partager un moment convivial et créatif.
Gratuit Sur inscription
Organisé par la médiathèque .
Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
