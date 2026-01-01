Atelier d’écriture La Tisanerie Pontarlier
Atelier d'écriture La Tisanerie Pontarlier mercredi 14 janvier 2026.
Atelier d’écriture
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 19:15:00
fin : 2026-01-14 21:00:00
Date(s) :
2026-01-14
Organisé par la Tisanerie et Stéphanie Chenevez.
Au gré des mots et des images qui nous traversent, se découvrir un style et un langage. Et si nous partagions le plaisir de l’écriture en groupe ? .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 31 49 56 s.chenevez@protonmail.com
English : Atelier d’écriture
