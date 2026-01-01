Atelier d’écriture Post-Scriptum Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Atelier d’écriture Post-Scriptum

Médiathèque du Val d'Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 13:00:00

2026-01-31

Atelier d’écriture Post-Scriptum

Après le spectacle de la Nuit de la lecture, poursuivez la rencontre avec la Cie Le Punk à Mouton autour d’un atelier d’écriture.

Ecrire les mots qu’on n’a jamais osé écrire, les mots les plus enfouis. Ecrire la lettre qu’on n’a jamais osé écrire, une lettre à un proche, un ami, ou même une lettre à soi.

Cet atelier est un moment pour soi, mais aussi un moment de partage.

Après le temps d’écriture, un travail de mise en voix de certaines phrases sera proposé, selon l’envie de chacun.

Samedi 31 janvier de 10h à 13h

Atelier pour adultes et adolescents à partir de 12 ans

Jauge limitée, réservation obligatoire par email (mediatheque@valdamour.com), téléphone (03 84 80 01 44) ou sur le site des médiathèques. .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

