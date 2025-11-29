Atelier d’écriture pour ados avec l’autrice Coline Pierré Médiathèque de la Canopée Paris

Atelier d’écriture pour ados avec l’autrice Coline Pierré Médiathèque de la Canopée Paris samedi 29 novembre 2025.

Eloges des fins heureuses : c’est le titre de l’essai de Coline Pierré et c’est ce qu’elle vous proposer d’écrire !

Venez écrire votre utopie, votre fin heureuse, votre récit positif, guidé.e par les conseils de Coline.

Coline Pierré est une écrivaine née en 1987, et a publié son premier roman en 2013.

Elle écrit pour les adultes, les adolescents et les enfants. Elle a publié des romans, de la poésie, des albums et des nouvelles chez de nombreux éditeurs : L’Iconoclaste, Daronnes, Le Rouergue, L’école des loisirs, Flammarion, Poulpe Fictions, Mango… Elle a également publié un essai sur la fiction et les fins heureuses en littérature et au cinéma, intitulé Éloge des fins heureuses.

Entrée gratuite, inscription obligatoire, pour les ados et jeunes adultes de 13 à 25 ans.

Accessible aux personnes sourdes : en présence d’interprètes LSF

Venez écrire votre histoire avec l’autrice Coline Pierré !

Le samedi 29 novembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee