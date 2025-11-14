Atelier d’écriture pour adulte Conlie
Atelier d’écriture pour adulte Conlie vendredi 14 novembre 2025.
Atelier d’écriture pour adulte
13 Rue de Neuvy Conlie Sarthe
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Vous aimez écrire ?Vous aimez imaginer ?Vous aimez partager ?
La Cursive vous propose des ateliers d’écriture créative accessibles à tous.
Nul besoin d’être un expert, mais juste d’aimer écrire, d’aimer ce que cela procure.
Le vendredi 14 novembre 2025 à 18h
Gratuit sur inscription .
13 Rue de Neuvy Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 34 05
