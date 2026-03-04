Atelier d’écriture « Pour elle » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

Atelier d’écriture « Pour elle » — Printemps des Poètes Samedi 7 mars, 15h00 Villa Marguerite Yourcenar Nord

réservations obligatoires

samedi 7 mars de 15h à 17h

Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

dès 16 ans || gratuit

> réservations obliagtoires à villayourcenar@lenord.fr / 03 59 73 48 90

Villa Marguerite Yourcenar 2266 Rte du Parc, 59270 Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France

Un atelier d’écriture comme une traversée intérieure : un premier temps pour se rencontrer, puis un moment de recentrage, où chacun se relie doucement à la personne à qui il souhaite écrire.

Anne Deberdt // février 2026