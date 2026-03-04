Atelier d’écriture « Pour elle » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel
Atelier d’écriture « Pour elle » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel samedi 7 mars 2026.
Atelier d’écriture « Pour elle » — Printemps des Poètes Samedi 7 mars, 15h00 Villa Marguerite Yourcenar Nord
réservations obligatoires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
INFOS PRATIQUES
samedi 7 mars de 15h à 17h
Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel
dès 16 ans || gratuit
> réservations obliagtoires à villayourcenar@lenord.fr / 03 59 73 48 90
Villa Marguerite Yourcenar 2266 Rte du Parc, 59270 Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « villayourcenar@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 48 90 »}] [{« link »: « mailto:villayourcenar@lenord.fr »}]
Un atelier d’écriture comme une traversée intérieure : un premier temps pour se rencontrer, puis un moment de recentrage, où chacun se relie doucement à la personne à qui il souhaite écrire.
Anne Deberdt // février 2026