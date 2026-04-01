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Atelier d’écriture pour enfants Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic

Atelier d’écriture pour enfants Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Librairie Les Cerfs-Volants

Adresse : 15 rue de l'Eglise

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-24T15:00:00

Fin : 2026-04-24T16:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Croisic

Atelier d’écriture pour enfants

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Atelier d’écriture pour enfants, animé par Racines & Mémoires (thème Le Printemps)
A partir de 7 ans Tarif 20 €   .

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 90 45  librairielescerfsvolants@gmail.com

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English :

L’événement Atelier d’écriture pour enfants Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44

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