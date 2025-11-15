Atelier d’écriture pour public adulte initiation, découverte et exploration Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan
Atelier d’écriture pour public adulte initiation, découverte et exploration Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan samedi 15 novembre 2025.
Atelier d’écriture pour public adulte initiation, découverte et exploration
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Que vous ayez déjà approché l’écriture ou que ce soit une première fois, vous êtes bienvenu.e.s !
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par téléphone ou par mail.
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com
English :
Whether you’ve written before or are a first-timer, you’re welcome to join us!
Subject to availability. Registration by phone or e-mail.
German :
Egal, ob Sie schon einmal mit dem Schreiben in Berührung gekommen sind oder es zum ersten Mal tun, Sie sind herzlich willkommen!
Im Rahmen der verfügbaren Plätze. Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich.
Italiano :
Che abbiate già provato a scrivere o che sia la vostra prima volta, siete i benvenuti!
Soggetto a disponibilità. Iscrizione per telefono o e-mail.
Espanol :
Tanto si ya has probado a escribir como si es tu primera vez, ¡eres más que bienvenido!
Sujeto a disponibilidad. Inscripción por teléfono o correo electrónico.
