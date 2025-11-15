Atelier d’écriture pour public adulte initiation, découverte et exploration Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-15 10:30:00
Que vous ayez déjà approché l’écriture ou que ce soit une première fois, vous êtes bienvenu.e.s !
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par téléphone ou par mail.
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63  lekairn@gmail.com

English :

Whether you’ve written before or are a first-timer, you’re welcome to join us!
Subject to availability. Registration by phone or e-mail.

German :

Egal, ob Sie schon einmal mit dem Schreiben in Berührung gekommen sind oder es zum ersten Mal tun, Sie sind herzlich willkommen!
Im Rahmen der verfügbaren Plätze. Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Italiano :

Che abbiate già provato a scrivere o che sia la vostra prima volta, siete i benvenuti!
Soggetto a disponibilità. Iscrizione per telefono o e-mail.

Espanol :

Tanto si ya has probado a escribir como si es tu primera vez, ¡eres más que bienvenido!
Sujeto a disponibilidad. Inscripción por teléfono o correo electrónico.

