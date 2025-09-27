Atelier d’écriture pour public adulte partir en approfondissement Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan
Atelier d’écriture pour public adulte partir en approfondissement Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan samedi 27 septembre 2025.
Atelier d’écriture pour public adulte partir en approfondissement
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 16:00:00
Date(s) :
2025-09-27
« Vous avez déjà abordé l’écriture, une pratique plus ou moins régulière? Autour d’un thème, d’un auteur ou d’un livre, nous poursuivrons, comme sur un terrain de fouille . »
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par téléphone ou par mail.
.
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com
English :
« Have you already taken up writing on a more or less regular basis? Around a theme, an author or a book, we’ll continue, as if on a « digging » ground. »
Subject to availability. Registration by phone or e-mail.
German :
« Sie haben sich bereits mit dem Schreiben beschäftigt, mehr oder weniger regelmäßig? Wir werden uns mit einem Thema, einem Autor oder einem Buch beschäftigen, wie auf einem Ausgrabungsgelände »
Im Rahmen der verfügbaren Plätze. Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich.
Italiano :
« Avete già iniziato a scrivere in modo più o meno regolare? Intorno a un tema, a un autore o a un libro, continueremo, come su un terreno « di scavo » »
Posti limitati disponibili. Iscrizioni telefoniche o via e-mail.
Espanol :
« ¿Has empezado ya a escribir de forma más o menos regular? En torno a un tema, un autor o un libro, continuaremos, como sobre un terreno « excavado ». »
Plazas limitadas. Inscripción por teléfono o correo electrónico.
L’événement Atelier d’écriture pour public adulte partir en approfondissement Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-09-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65