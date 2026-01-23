ATELIER D’ÉCRITURE PRÉCÉDÉ D’UNE VISITE D’EXPOSITION AU MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE Musée de la chasse et de la Nature Paris
17h15 : Visite commentée du Musée et de l’exposition
18h30-20h 30 : Atelier d’écriture (animé par Laure Gauthier)
12 places
Musée de la Chasse et de la Nature, 62 rue des Archives 75003 Paris
Réservation obligatoire : 01 44 78 55 20 ou via billetweb
Dans l’atelier d’écriture, Laure Gautier proposera de faire entrer en résonnance
l’exposition : La licorne, l’étoile et la
lune avec l’univers de la fée Mélusine telle
qu’elle l’a transformée dans son roman à mi-chemin entre dystopie et utopie. Il
s’agira de trouver un chemin d’écriture et de liberté entre l’imaginaire
déployé dans les collections et une légende à ré-inventer.
Laure
Gauthier
conçoit ses textes comme des espaces de vigilance. Elle y interroge à la fois
la place de la sensibilité, notamment de la voix et du toucher, dans un monde
ultra-rationalisé, et la place du document et de l’archive dans l’expérience de
la violence individuelle et politique. Ce travail se poursuit par différentes
collaborations avec des artistes contemporains, notamment dans le domaine du
son.
Musée de la Chasse et de la Nature
Atelier d’écriture animé par Laure Gauthier, organisé par la bibliothèque Marguerite Audoux, en partenariat avec le Musée de la Chasse et de la Nature.
Le mercredi 11 février 2026
de 17h15 à 20h30
gratuit
réservation : 01 44 78 55 20 ou via billetweb
12 places
Public jeunes et adultes.
Musée de la chasse et de la Nature 62, rue des Archives 75003 Paris
