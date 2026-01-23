ATELIER D’ÉCRITURE PRÉCÉDÉ D’UNE VISITE D’EXPOSITION AU MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE Musée de la chasse et de la Nature Paris

17h15 : Visite commentée du Musée et de l’exposition

18h30-20h 30 : Atelier d’écriture (animé par Laure Gauthier)

12 places

Musée de la Chasse et de la Nature, 62 rue des Archives 75003 Paris

Réservation obligatoire : 01 44 78 55 20 ou via billetweb

Dans l’atelier d’écriture, Laure Gautier proposera de faire entrer en résonnance

l’exposition : La licorne, l’étoile et la

lune avec l’univers de la fée Mélusine telle

qu’elle l’a transformée dans son roman à mi-chemin entre dystopie et utopie. Il

s’agira de trouver un chemin d’écriture et de liberté entre l’imaginaire

déployé dans les collections et une légende à ré-inventer.

exposition ; Crédits : Musée de la Chasse et de la nature

Mélusine reloaded ; Crédits : © éditions Corti – Eleonore Wallet

Laure

Gauthier

conçoit ses textes comme des espaces de vigilance. Elle y interroge à la fois

la place de la sensibilité, notamment de la voix et du toucher, dans un monde

ultra-rationalisé, et la place du document et de l’archive dans l’expérience de

la violence individuelle et politique. Ce travail se poursuit par différentes

collaborations avec des artistes contemporains, notamment dans le domaine du

son.

