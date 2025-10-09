Atelier d’écriture : présenter son roman à une maison d’édition Librairie Le Nuage Vert Paris

Vous avez un projet d’écriture ? Découvrez comment le présenter à une maison d’édition (synopsis, lettre d’intention) et repartez avec des conseils concrets pour vous démarquer.

En présentiel, à la librairie Le Nuage Vert (41 rue Monge 75005 Paris)

Jeudi 9 octobre 2025 de 19H30 à 21h30

30€ l’unité (Forfait annuel de 5 ateliers : 135€)

Places limitées (10 participants) !

Nous aurons besoin d’une confirmation de votre participation au moins 48h avant l’événement pour valider votre place. En cas d’annulation dans ce délai de prévenance, nous pouvons vous proposer un avoir pour une autre date 2025-2026. Au-delà du délai imparti, les ateliers ne sont ni échangeables ni remboursables. Merci de votre compréhension !

Librairie Le Nuage Vert 41 rue Monge 75005 Paris

Librairie Le Nuage Vert 41 rue Monge 75005 Paris
https://writing-mood.fr/ateliers/
contact@writing-mood.fr