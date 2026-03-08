Atelier d’écriture Printemps des Mots Langres
Atelier d’écriture Printemps des Mots Langres samedi 21 mars 2026.
Atelier d’écriture Printemps des Mots
Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Tout public
Atelier d’écriture créative dans le cadre du Printemps des Mots. Propositions simples, temps d’écriture et partage facultatif, dans une ambiance conviviale et bienveillante, ouverte à tous sans expérience. .
Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
L’événement Atelier d’écriture Printemps des Mots Langres a été mis à jour le 2026-03-06 par Antenne du Pays de Langres