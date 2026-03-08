Atelier d’écriture Printemps des Mots

Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Atelier d’écriture créative dans le cadre du Printemps des Mots. Propositions simples, temps d’écriture et partage facultatif, dans une ambiance conviviale et bienveillante, ouverte à tous sans expérience. .

Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’écriture Printemps des Mots Langres a été mis à jour le 2026-03-06 par Antenne du Pays de Langres