Atelier d’écriture Raconter son histoire avec Pauline Ferrand Maison des écritures La Rochelle

Atelier d’écriture Raconter son histoire avec Pauline Ferrand

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier d’écriture parent/enfant proposé par l’autrice Pauline Ferrand autour de l’initiation à l’écriture de son histoire personnelle.

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Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

A parent/child writing workshop led by author Pauline Ferrand, focusing on an introduction to writing one’s personal story.

L’événement Atelier d’écriture Raconter son histoire avec Pauline Ferrand La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle