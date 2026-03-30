Atelier d’écriture Raconter son histoire avec Pauline Ferrand Maison des écritures La Rochelle
Atelier d’écriture Raconter son histoire avec Pauline Ferrand Maison des écritures La Rochelle mercredi 15 avril 2026.
Atelier d’écriture Raconter son histoire avec Pauline Ferrand
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier d’écriture parent/enfant proposé par l’autrice Pauline Ferrand autour de l’initiation à l’écriture de son histoire personnelle.
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Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
A parent/child writing workshop led by author Pauline Ferrand, focusing on an introduction to writing one’s personal story.
L’événement Atelier d’écriture Raconter son histoire avec Pauline Ferrand La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle
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