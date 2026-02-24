Atelier d’écriture Rêver la Liberté Chabad’Arts Chabeuil
Atelier d’écriture Rêver la Liberté
Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme
Début : 2026-03-14 13:30:00
2026-03-14
Atelier d’écriture avec Arnaud Savoye.
Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 60 19 45 96 chabadarts26120@gmail.com
English :
Writing workshop with Arnaud Savoye.
