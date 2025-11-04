Atelier d’écriture maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort
Atelier d’écriture maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort mardi 4 novembre 2025.
Atelier d’écriture
maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 17:30:00
fin : 2025-11-04 19:30:00
Date(s) :
2025-11-04 2025-12-09
Thierry Jules, écrivain public pour la communauté d’agglomération vous propose d’explorer la construction d’un récit.
maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
English : Schreibwerkstatt
Thierry Jules, public writer for the urban community, invites you to explore the construction of a narrative.
German : Schreibwerkstatt
Thierry Jules, öffentlicher Schriftsteller für den Gemeindeverband, lädt Sie ein, den Aufbau einer Erzählung zu erkunden.
Italiano :
Thierry Jules, scrittore pubblico per la comunità urbana, vi invita a esplorare la costruzione di una storia.
Espanol :
Thierry Jules, escritor público para la comunidad urbana, le invita a explorar la construcción de una historia.
L’événement Atelier d’écriture Rochefort a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan