Atelier d’écriture Romans-sur-Isère
Atelier d’écriture Romans-sur-Isère jeudi 12 février 2026.
Atelier d’écriture
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
suivant possibilités
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-02-12 20:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Atelier d’écriture autour du corps humain et ses devenirs anatomiques, nourri des textes lus lors du spectacle Corporis Fabrica .
Par Juliette Penblanc
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org
English :
Writing workshop on the human body and its anatomical evolution, based on texts read during the Corporis Fabrica show.
By Juliette Penblanc
