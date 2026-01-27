Atelier d’écriture Romans-sur-Isère

Atelier d’écriture

Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

suivant possibilités

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 20:00:00

2026-02-12

Atelier d’écriture autour du corps humain et ses devenirs anatomiques, nourri des textes lus lors du spectacle Corporis Fabrica .

Par Juliette Penblanc

Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

English :

Writing workshop on the human body and its anatomical evolution, based on texts read during the Corporis Fabrica show.

By Juliette Penblanc

