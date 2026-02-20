ATELIER D’ÉCRITURE Saint-André-de-Sangonis
ATELIER D’ÉCRITURE Saint-André-de-Sangonis mercredi 4 mars 2026.
Saint-André-de-Sangonis Hérault
le 1er mercredi de chaque mois
Vous avez envie de vous détendre, de jouer avec les mots ? Rejoignez-nous auprès d’Annie pour une aventure mensuelle dans la nature, près d’un artiste, dans un lieu insolite… Vous n’imaginez pas tout ce que votre cerveau est capable de vous révéler au bout de votre main. .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 7 60 21 03 86 lasaucestandre@gmail.com
English :
1st Wednesday of each month
