Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Calais
Atelier d’écriture
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Atelier d’écriture, animé par Liselle. Jeu avec les mots au rendez-vous !
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire mediatheque@saint-calais.fr
English :
Writing workshop, led by Liselle. Play with words!
German :
Schreibworkshop, geleitet von Liselle. Spiel mit Worten!
Italiano :
Laboratorio di scrittura, condotto da Liselle. Giocate con le parole!
Espanol :
Taller de escritura, dirigido por Liselle. ¡Juega con las palabras!
