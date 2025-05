ATELIER D’ÉCRITURE – Saint-Clément-de-Rivière, 17 mai 2025 07:00, Saint-Clément-de-Rivière.

Hérault

ATELIER D’ÉCRITURE Sentier du Bélier Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

L’association Happy Plumes vous invite à un nouvel atelier d’écriture. Que vous soyez débutant, confirmé ou simplement curieux, vous êtes le bienvenu dans notre atelier animé par la romancière et coach pour auteurs, Agathe Karella.

L’association Happy Plumes vous invite à un nouvel atelier d’écriture. Que vous soyez débutant, confirmé ou simplement curieux, vous êtes le bienvenu dans notre atelier animé par la romancière et coach pour auteurs, Agathe Karella. .

Sentier du Bélier

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie

English :

The Happy Plumes association invites you to a new writing workshop. Whether you’re a beginner, an experienced writer or simply curious, you’re welcome to join our workshop led by novelist and author coach Agathe Karella.

German :

Der Verein Happy Plumes lädt Sie zu einem neuen Schreibworkshop ein. Ob Sie Anfänger, Fortgeschrittener oder einfach nur neugierig sind, Sie sind herzlich willkommen in unserem Workshop, der von der Romanautorin und Autorencoach Agathe Karella geleitet wird.

Italiano :

Happy Plumes vi invita a un nuovo laboratorio di scrittura. Che siate principianti, scrittori esperti o semplicemente curiosi, siete i benvenuti a partecipare al nostro workshop condotto dalla scrittrice e author coach Agathe Karella.

Espanol :

Happy Plumes te invita a un nuevo taller de escritura. Ya seas principiante, escritor experimentado o simplemente curioso, te invitamos a unirte a nuestro taller dirigido por la novelista y coach de autores Agathe Karella.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2025-01-03 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP