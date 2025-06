Atelier d’écriture Saint-Doulchard 26 juin 2025 14:00

Début : 2025-06-26 14:00:00

fin : 2025-06-26 16:00:00

2025-06-26

Venez découvrir ou redécouvrir comment partager et jouer avec les mots.

Venez assister à cet atelier d'écriture, pour apprendre à jouer et partager avec les mots.

Rue des Vignes

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

English :

Come and discover or rediscover how to share and play with words.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie, wie man mit Worten teilen und spielen kann, oder entdecken Sie es wieder.

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire come condividere e giocare con le parole.

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir cómo compartir y jugar con las palabras.

