Saint-Étienne-la-Thillaye

Atelier d’écriture

1750 route de Pont-l’Évêque Saint-Étienne-la-Thillaye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Écriture créative

10 heures d’atelier d’écriture créative pour déployer votre créativité, découvrir des techniques narratives, partager vos textes et vous offrir une réjouissante parenthèse.

Samedi 30 mai 10h 13H et 16h30 -19h

Dimanche 31 mai 10h 13h et 14h 15h30

Possibilité de déjeuner sur place

Atelier animé par Karine Tercier, autrice, éditrice, professeure et animatrice d’atelier d’écriture depuis 15 ans.

Elle anime un atelier d’écriture à la librairie Le Delta à Paris un lundi sur deux et donne des cours à la Sorbonne.

Ambiance conviviale. Conseils personnalisés. .

1750 route de Pont-l’Évêque Saint-Étienne-la-Thillaye 14950 Calvados Normandie +33 6 82 04 31 17 gaelle.bidan@gmail.com

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English : Atelier d’écriture

Creative writing

L’événement Atelier d’écriture Saint-Étienne-la-Thillaye a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Terre d’Auge Tourisme