Atelier d’écriture Saint-Étienne-la-Thillaye
Atelier d’écriture Saint-Étienne-la-Thillaye samedi 30 mai 2026.
Saint-Étienne-la-Thillaye
Atelier d’écriture
1750 route de Pont-l’Évêque Saint-Étienne-la-Thillaye Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 15:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Écriture créative
10 heures d’atelier d’écriture créative pour déployer votre créativité, découvrir des techniques narratives, partager vos textes et vous offrir une réjouissante parenthèse.
Samedi 30 mai 10h 13H et 16h30 -19h
Dimanche 31 mai 10h 13h et 14h 15h30
Possibilité de déjeuner sur place
Atelier animé par Karine Tercier, autrice, éditrice, professeure et animatrice d’atelier d’écriture depuis 15 ans.
Elle anime un atelier d’écriture à la librairie Le Delta à Paris un lundi sur deux et donne des cours à la Sorbonne.
Ambiance conviviale. Conseils personnalisés. .
1750 route de Pont-l’Évêque Saint-Étienne-la-Thillaye 14950 Calvados Normandie +33 6 82 04 31 17 gaelle.bidan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture
Creative writing
L’événement Atelier d’écriture Saint-Étienne-la-Thillaye a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Terre d’Auge Tourisme