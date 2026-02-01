Atelier d’écriture médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs
Atelier d’écriture médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs samedi 21 février 2026.
Atelier d’écriture
médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
S’amuser avec les mots pour produire des mini textes ou histoires à partir de petits jeux ou de consignes d’écriture. Atelier animé par Corinne, bénévole. Thé et café offerts.
A partir de 15 ans, sur inscription. .
médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-02-02 par OT BAIE DE MORLAIX