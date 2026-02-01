Atelier d’écriture médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Atelier d’écriture

médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

S’amuser avec les mots pour produire des mini textes ou histoires à partir de petits jeux ou de consignes d’écriture. Atelier animé par Corinne, bénévole. Thé et café offerts.

A partir de 15 ans, sur inscription. .

médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

