Atelier d’écriture Rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef

Atelier d’écriture

Rue du Redois Mediathèque Lettres de mon Moulin Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Les mots jouent, à vous d’entrer dans la partie à la Médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef !

D’un mot à l’autre, il y a toujours une histoire à écrire !

Au programme

Venez participer à cet atelier d’écriture ludique afin de libérer votre imaginaire et exercer votre créativité à travers divers jeux d’improvisation.

Sans objectif littéraire, juste un moment de détente pour stimuler l’inspiration et peut-être écrire pour soi, chez soi ou dans la nature

Infos pratiques

Public à partir de 15 ans

Durée 1h30

Entrée: gratuit sans réservation

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint Michel Chef Chef .

Rue du Redois Mediathèque Lettres de mon Moulin Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 86 30 mediatheque@stmichelchefchef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s up to you to get involved in the word game at the Médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Atelier d’écriture Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic