Atelier d’écriture Rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef

Les mots jouent, à vous d’entrer dans la partie à la Médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef !
D’un mot à l’autre, il y a toujours une histoire à écrire !
Au programme
Venez participer à cet atelier d’écriture ludique afin de libérer votre imaginaire et exercer votre créativité à travers divers jeux d’improvisation.
Sans objectif littéraire, juste un moment de détente pour stimuler l’inspiration et peut-être écrire pour soi, chez soi ou dans la nature
Infos pratiques
Public à partir de 15 ans
Durée 1h30
Entrée: gratuit sans réservation
Rue du Redois Mediathèque Lettres de mon Moulin Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 86 30 mediatheque@stmichelchefchef.fr
English :
It’s up to you to get involved in the word game at the Médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef!
