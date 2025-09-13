Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Palais

Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Palais samedi 13 septembre 2025.

Atelier d’écriture

Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Animé par Sophie Beguerie, cet atelier vous invite à libérer votre créativité dans une ambiance conviviale, grâce à des exercices ludiques et accessibles à tous.

A partir de 16 ans. .

Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 mediatheque.amikuze@communaute-paysbasque.fr

English : Atelier d’écriture

German : Atelier d’écriture

Italiano :

Espanol : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Saint-Palais a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque