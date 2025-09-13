Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Palais
Atelier d’écriture
Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Animé par Sophie Beguerie, cet atelier vous invite à libérer votre créativité dans une ambiance conviviale, grâce à des exercices ludiques et accessibles à tous.
A partir de 16 ans. .
Médiathèque 3 Elizako karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 mediatheque.amikuze@communaute-paysbasque.fr
