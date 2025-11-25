Atelier d’écriture Saint-Pardoux-la-Rivière

Atelier d’écriture Saint-Pardoux-la-Rivière mardi 25 novembre 2025.

Atelier d’écriture

Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

A partir de 16 ans. Écrire, pourquoi pas ? L’idée est de s’amuser, en écrivant des histoires de fiction, ou pas, d’inventer des personnages, des situations, de jouer avec les mots.

Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 24 00 10

English : Atelier d’écriture

From age 16. Why not write? The idea is to have fun, writing fiction and non-fiction stories, inventing characters and situations, and playing with words.

German : Atelier d’écriture

Ab einem Alter von 16 Jahren. Schreiben, warum nicht? Die Idee ist, Spaß zu haben, fiktive oder nicht-fiktive Geschichten zu schreiben, Figuren und Situationen zu erfinden und mit Worten zu spielen.

Italiano :

Dall’età di 16 anni. Perché non scrivere? L’idea è quella di divertirsi, scrivendo storie di fantasia e non, inventando personaggi e situazioni e giocando con le parole.

Espanol : Atelier d’écriture

Desde los 16 años. ¿Por qué no escribir? La idea es divertirse, escribiendo historias de ficción y no ficción, inventando personajes y situaciones, y jugando con las palabras.

