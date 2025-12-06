Atelier d’écriture Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever

Atelier d’écriture

Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Expert de la plume ou débutant, partageons un moment convivial et créatif en toute bienveillance !

Thème de la séance bêtises !

Tout public dès 10 ans, sur inscription.

Expert de la plume ou débutant, partageons un moment convivial et créatif en toute bienveillance !

Thème de la séance bêtises !

Tout public dès 10 ans, sur inscription. .

Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

English : Atelier d’écriture

Whether you’re an expert with a pen or a beginner, let’s share a friendly and creative moment!

Session theme: nonsense!

Open to all ages 10 and up, registration required.

L’événement Atelier d’écriture Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-01 par Landes Chalosse