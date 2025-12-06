Atelier d’écriture Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever
Atelier d’écriture Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever samedi 6 décembre 2025.
Atelier d’écriture
Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Expert de la plume ou débutant, partageons un moment convivial et créatif en toute bienveillance !
Thème de la séance bêtises !
Tout public dès 10 ans, sur inscription.
Expert de la plume ou débutant, partageons un moment convivial et créatif en toute bienveillance !
Thème de la séance bêtises !
Tout public dès 10 ans, sur inscription. .
Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English : Atelier d’écriture
Whether you’re an expert with a pen or a beginner, let’s share a friendly and creative moment!
Session theme: nonsense!
Open to all ages 10 and up, registration required.
L’événement Atelier d’écriture Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-01 par Landes Chalosse