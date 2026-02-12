Atelier d’écriture Saint-Valentin Médiathéque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube

Atelier d’écriture Saint-Valentin

Médiathéque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez jouer, rire, délirer et écrire des messages d’amour drôles et décalés avec les Ateliers Pause & Plume. Que vous soyez débutant ou aguerri, vous pourrez jouer avec les mots, la culture et la littérature, dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Pour écrire sérieusement sans se prendre au sérieux !

Sur inscription, pour les adultes. .

Médiathéque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81 mediatheque@saintpierredirube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture Saint-Valentin

L’événement Atelier d’écriture Saint-Valentin Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Pays Basque