ATELIER D’ÉCRITURE Sainte-Croix-Vallée-Française

ATELIER D’ÉCRITURE Sainte-Croix-Vallée-Française vendredi 17 octobre 2025.

ATELIER D’ÉCRITURE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 16:30:00

fin : 2025-10-17 18:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Vous êtes conviés à un atelier d’écriture pour le plaisir d’écrire ensemble dans la bonne humeur. Un vendredi par mois. Ouvert à tous.

Les ateliers d’écriture reprennent, au Piboulio, pour le plaisir d’écrire ensemble dans la bonne humeur. Un vendredi par mois.

Courrez-y pour…

… se faire plaisir ; prendre le temps d’écrire ensemble

… se surprendre ; découvrir et partager nos richesses et nos diversités, à partir d’une même consigne

… trouver un espace de liberté, où chacune et chacun peut proposer une idée d’exercice d’écriture.

Bref, un atelier convivial ouvert à tous ! .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 21 12 46

English :

You’re invited to a writing workshop for the pleasure of writing together in good spirits. One Friday a month. Open to all.

German :

Sie sind zu einem Schreibworkshop eingeladen, bei dem es um das Vergnügen geht, gemeinsam in guter Stimmung zu schreiben. Ein Freitag im Monat. Offen für alle.

Italiano :

Siete invitati a partecipare a un laboratorio di scrittura in cui potrete divertirvi a scrivere insieme in un’atmosfera piacevole. Un venerdì al mese. Aperto a tutti.

Espanol :

Estás invitado a un taller de escritura en el que podrás disfrutar escribiendo juntos en un buen ambiente. Un viernes al mes. Abierto a todos.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-10-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère