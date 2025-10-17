ATELIER D’ÉCRITURE Sainte-Croix-Vallée-Française
Vous êtes conviés à un atelier d’écriture pour le plaisir d’écrire ensemble dans la bonne humeur. Un vendredi par mois. Ouvert à tous.
Les ateliers d’écriture reprennent, au Piboulio, pour le plaisir d’écrire ensemble dans la bonne humeur. Un vendredi par mois.
Courrez-y pour…
… se faire plaisir ; prendre le temps d’écrire ensemble
… se surprendre ; découvrir et partager nos richesses et nos diversités, à partir d’une même consigne
… trouver un espace de liberté, où chacune et chacun peut proposer une idée d’exercice d’écriture.
Bref, un atelier convivial ouvert à tous ! .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 21 12 46
English :
You’re invited to a writing workshop for the pleasure of writing together in good spirits. One Friday a month. Open to all.
German :
Sie sind zu einem Schreibworkshop eingeladen, bei dem es um das Vergnügen geht, gemeinsam in guter Stimmung zu schreiben. Ein Freitag im Monat. Offen für alle.
Italiano :
Siete invitati a partecipare a un laboratorio di scrittura in cui potrete divertirvi a scrivere insieme in un’atmosfera piacevole. Un venerdì al mese. Aperto a tutti.
Espanol :
Estás invitado a un taller de escritura en el que podrás disfrutar escribiendo juntos en un buen ambiente. Un viernes al mes. Abierto a todos.
