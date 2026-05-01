Sainte-Marie-du-Mont

Atelier d’écriture

Domaine Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Domaine Utah Beach vous ouvre les portes de sa bibliothèque pour un moment hors du temps. Laissez-vous guider par Marion Bouyssonnade, harpiste thérapeute, pour un atelier d’écriture unique où les mots rencontrent la musique. Autour du thème inspirant A la maison , Marion crée un espace de résonance et d’écoute de soi, invitant chacun à explorer sa poésie intérieure au rythme des vibrations de la harpe. Le concept aucun prérequis n’est nécessaire. Apportez simplement votre envie d’écrire, de ressentir et de vous émerveiller dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. .

Domaine Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 25 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Baie du Cotentin