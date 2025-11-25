Atelier d’écriture Place du 11 novembre Saugues
Atelier d’écriture Place du 11 novembre Saugues mardi 25 novembre 2025.
Atelier d’écriture
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 14:00:00
fin : 2025-11-25 16:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Jeux et voyage avec les mots.
.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
English :
Play and travel with words.
German :
Spiele und Reisen mit Wörtern.
Italiano :
Giocare e viaggiare con le parole.
Espanol :
Juegue y viaje con las palabras.
L’événement Atelier d’écriture Saugues a été mis à jour le 2025-11-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier