Atelier d’écriture Place du 11 novembre Saugues

Atelier d’écriture

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 16:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Jeux et voyage avec les mots.

.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

English :

Play and travel with words.

German :

Spiele und Reisen mit Wörtern.

Italiano :

Giocare e viaggiare con le parole.

Espanol :

Juegue y viaje con las palabras.

L’événement Atelier d’écriture Saugues a été mis à jour le 2025-11-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier