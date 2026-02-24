Atelier d’écriture

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Sur inscription

Dans le cadre de l’exposition temporaire Carnet de voyage de Louise Weiss, visa pour l’Asie . .

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On registration

L’événement Atelier d’écriture Saverne a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région