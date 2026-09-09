Atelier d’écriture & scène ouverte : Lox’One déploie ses « Elles », Bibliothèque municipale, Langrune-sur-Mer

Informations pratiques

Atelier d’écriture & scène ouverte : Lox’One déploie ses « Elles » Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque municipale Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

La chanteuse, autrice et compositrice Lox’One et la médiathèque de Langrune-sur-Mer célèbrent les femmes en chansons à travers deux temps ouverts à toutes et à tous.

De 14h30 à 16h30 – Atelier d’écriture autour de femmes connues, méconnues ou imaginaires suivi d’un goûter.

À partir de 17h – Scène ouverte : chacun·e est invité·e à chanter ou déclamer des textes écrits par des femmes, consacrés à des femmes ou créés pendant l’atelier.

Bibliothèque municipale 2 rue Abbé Rolland, 14830 Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 96 59 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques-coeurdenacre.fr »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Maud Godignon