Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM Châtellerault
Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM Châtellerault jeudi 6 novembre 2025.
Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM
La Station Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
[Slamer c’est quoi?](https://www.helloasso.com/associations/le-plein-des-sens/adhesions/adhesion-2025)
C’est simple déclamer un texte de sa composition avec sa voix et rien que sa voix. Que vous soyez poète, conteur, blagueur, rappeur…ou si vous avez simplement des mots à nous faire partager. Peu importe, venez comme vous êtes.
Le slam c’est vivant, ce n’est ni un style, ni un genre, juste un espace d’expression commun.
Et toi aussi tu peux participer !
18h 19h30 Atelier d’écriture animé par Harmonitare
20h- 21h Scène Ouverte de slam
– Inscription sur place –
Entrée libre, adhésion obligatoire
Pour adhérer au Plein des Sens c’est ici
[https://www.helloasso.com/associations/le-plein-des-sens/adhesions/adhesion-2025](https://www.helloasso.com/associations/le-plein-des-sens/adhesions/adhesion-2025) .
La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr
English : Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM
German : Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM
Italiano :
Espanol : Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM
L’événement Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne