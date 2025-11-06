Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM

La Station Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

[Slamer c’est quoi?](https://www.helloasso.com/associations/le-plein-des-sens/adhesions/adhesion-2025)

C’est simple déclamer un texte de sa composition avec sa voix et rien que sa voix. Que vous soyez poète, conteur, blagueur, rappeur…ou si vous avez simplement des mots à nous faire partager. Peu importe, venez comme vous êtes.

Le slam c’est vivant, ce n’est ni un style, ni un genre, juste un espace d’expression commun.

Et toi aussi tu peux participer !

18h 19h30 Atelier d’écriture animé par Harmonitare

20h- 21h Scène Ouverte de slam

– Inscription sur place –

Entrée libre, adhésion obligatoire

Pour adhérer au Plein des Sens c’est ici

[https://www.helloasso.com/associations/le-plein-des-sens/adhesions/adhesion-2025](https://www.helloasso.com/associations/le-plein-des-sens/adhesions/adhesion-2025) .

La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

English : Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM

German : Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM

Italiano :

Espanol : Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM

L’événement Atelier d’écriture + Scène ouverte SLAM Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne