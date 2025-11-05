Atelier d’écriture scène Slam RISCLE Riscle

Atelier d’écriture scène Slam

Médiathèque de Riscle Riscle Gers

2025-11-05 15:00:00

2025-11-05

2025-11-05

Le slam est une formidable porte d’entrée pour s’exprimer et partager ses émotions, ses idées, et ses histoires.

Grâce à l’Auberge des Poètes, cette initiative permet non seulement d’initier les participants à l’art du slam mais aussi de créer un espace de partage et de connexion avec le public.

La scène ouverte offre une opportunité unique de se lancer, d’expérimenter, et de se dévoiler à travers les mots.

Animé par l’Auberge des Poètes.

RISCLE Médiathèque de Riscle Riscle 32400 Gers Occitanie

English :

Slam is a great way to express yourself and share your emotions, ideas and stories.

Thanks to the Auberge des Poètes, this initiative not only introduces participants to the art of slam, but also creates a space for sharing and connecting with the public.

The open stage offers a unique opportunity to get started, to experiment, and to reveal oneself through words.

Hosted by Auberge des Poètes.

German :

Der Poetry Slam ist ein wunderbarer Zugang, um sich auszudrücken und seine Gefühle, Ideen und Geschichten mit anderen zu teilen.

Dank der Auberge des Poètes führt diese Initiative nicht nur die Teilnehmer in die Kunst des Poetry Slams ein, sondern schafft auch einen Raum, in dem sie sich mit dem Publikum austauschen und verbinden können.

Die offene Bühne bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich selbst zu entfalten, zu experimentieren und sich durch Worte zu enthüllen.

Moderiert von der Auberge des Poètes.

Italiano :

Lo slam è un ottimo modo per esprimersi e condividere emozioni, idee e storie.

Grazie all’Auberge des Poètes, questa iniziativa non solo introduce i partecipanti all’arte dello slam, ma crea anche uno spazio di condivisione e connessione con il pubblico.

Il palco aperto offre un’opportunità unica per iniziare, sperimentare e rivelare se stessi attraverso le parole.

Ospitato dall’Auberge des Poètes.

Espanol :

El slam es una forma estupenda de expresarse y compartir emociones, ideas e historias.

Gracias al Auberge des Poètes, esta iniciativa no solo introduce a los participantes en el arte del slam, sino que también crea un espacio para compartir y conectar con el público.

El escenario abierto ofrece una oportunidad única para iniciarse, experimentar y revelarse a través de las palabras.

Organizado por el Auberge des Poètes.

