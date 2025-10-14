Atelier d’écriture séances du mardi Serigny Belforêt-en-Perche

Atelier d’écriture séances du mardi

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Début : 2025-10-14 10:00:00

fin : 2025-10-14 13:00:00

2025-10-14

L’atelier du mardi, pour écrire des histoires au long cours.

Accompagnement de manuscrits en chantier avec des propositions d’écriture pour travailler la structure, les personnages, les dialogues, tout ce qui donne une histoire qu’on a envie de lire… .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27

