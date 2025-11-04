Atelier d’écriture séances du mardi Serigny Belforêt-en-Perche
Atelier d’écriture séances du mardi Serigny Belforêt-en-Perche mardi 4 novembre 2025.
Atelier d’écriture séances du mardi
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 10:00:00
fin : 2025-11-04 13:00:00
Date(s) :
2025-11-04
L’atelier du mardi, pour écrire des histoires au long cours, reprend (exceptionnellement pour la séance de septembre) lundi 8 septembre 2025.
Accompagnement de manuscrits en chantier avec des propositions d’écriture pour travailler la structure, les personnages, les dialogues, tout ce qui donne une histoire qu’on a envie de lire… .
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27
English : Atelier d’écriture séances du mardi
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’écriture séances du mardi Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-09-04 par CdC des Collines du Perche Normand