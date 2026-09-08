Atelier d’écriture : séances du mardi Serigny Belforêt-en-Perche
mardi 12 janvier 2027 · Serigny · Belforêt-en-Perche
Informations pratiques
Belforêt-en-Perche
Atelier d’écriture : séances du mardi
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-12
fin : 2027-01-12
Date(s) :
2027-01-12
L’atelier du mardi matin, pour écrire des histoires au long cours, reprend le 22 septembre.
Accompagnement de manuscrits en chantier avec des propositions d’écriture pour travailler la structure, les personnages, les dialogues, tout ce qui donne une histoire qu’on a envie de lire…
Sur réservation 4 à 8 personnes maximum.
Les ateliers sont animés par Béatrice Limon, formatrice professionnelle. .
Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
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English : Atelier d’écriture : séances du mardi
L’événement Atelier d’écriture : séances du mardi Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par CdC des Collines du Perche Normand
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