Atelier d’écriture séances du vendredi Serigny Belforêt-en-Perche

Atelier d’écriture séances du vendredi Serigny Belforêt-en-Perche vendredi 20 mars 2026.

Atelier d’écriture séances du vendredi

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 14:30:00

fin : 2026-03-20 17:30:00

Date(s) :

2026-03-20

L’atelier du vendredi, pour explorer techniques et création. Avec les auteurs, propositions d’écriture pour lancer des débuts à continuer chez soi, creuser des pistes, expérimenter des techniques…

Première séance offerte aux nouveaux participants .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27

English : Atelier d’écriture séances du vendredi

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’écriture séances du vendredi Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-09-04 par CdC des Collines du Perche Normand