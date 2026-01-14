Atelier d’écriture Sélestat

Atelier d’écriture

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

2026-02-17

Atelier d’écriture pour tout public dès 10 ans

Rejoins l’atelier d’écriture et plonge dans l’univers des jeux vidéo pour inventer tes propres histoires et personnages.

Tout public dès 10 ans. 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Writing workshop for ages 10 and up

