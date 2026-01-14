Atelier d’écriture Sélestat
Atelier d’écriture Sélestat mardi 17 février 2026.
Atelier d’écriture
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Atelier d’écriture pour tout public dès 10 ans
Rejoins l’atelier d’écriture et plonge dans l’univers des jeux vidéo pour inventer tes propres histoires et personnages.
Tout public dès 10 ans. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writing workshop for ages 10 and up
L’événement Atelier d’écriture Sélestat a été mis à jour le 2026-01-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme