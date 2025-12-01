Atelier d’écriture seniors Cloyes-les-Trois-Rivières

Atelier d’écriture seniors Cloyes-les-Trois-Rivières lundi 1 décembre 2025.

Atelier d’écriture seniors

Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-01 15:00:00

fin : 2025-12-01 17:00:00

2025-12-01

Dans le cadre de la lutte contre l’isolement, du renforcement des liens sociaux et du bien vieillir, la Mutualité Française Centre-Val de Loire développe Ensemble, racontons notre histoire . Vous avez 60 ans ou plus ? Venez échanger, écrire des poèmes, un épisode de votre vie ou une fiction.

10 séances de 2h sont programmées à la médiathèque de Cloyes-les-Trois-Rivières du 22 septembre 2025 au 12 janvier 2026. .

Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67 mediatheque@cloyeslestroisrivieres.fr

English :

As part of its efforts to combat isolation, strengthen social ties and promote ageing well, Mutualité Française Centre-Val de Loire is developing « Ensemble, racontons notre histoire » (Let's tell our story together). Are you 60 or over? Come and chat, write poems, an episode from your life or a piece

German :

Im Rahmen des Kampfes gegen die Isolation, der Stärkung der sozialen Bindungen und des guten Alterns entwickelt die Mutualité Française Centre-Val de Loire das Projekt « Ensemble, racontons notre histoire » (Gemeinsam erzählen wir unsere Geschichte). Sind Sie 60 Jahre oder älter? Dann kommen Sie zum A

Italiano :

Nell'ambito dei suoi sforzi per combattere l'isolamento, rafforzare i legami sociali e promuovere un buon invecchiamento, la Mutualité Française Centre-Val de Loire sta sviluppando « Ensemble, racontons notre histoire » (Raccontiamo insieme la nostra storia). Avete più di 60 anni? Venite a chiacchiera

Espanol :

En el marco de la lucha contra el aislamiento, el refuerzo de los vínculos sociales y la promoción del envejecimiento, la Mutualité Française Centre-Val de Loire desarrolla « Ensemble, racontons notre histoire » (Juntos, contemos nuestra historia). ¿Tiene 60 años o más? Venga a charlar, a escribir poe

