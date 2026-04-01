Atelier d’écriture séniors LARREULE Larreule

Larreule

Atelier d’écriture séniors

LARREULE Café associatif Larreule Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24 11:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Envie de booster votre créativité, de réactiver votre mémoire et de déployer votre imaginaire grâce à des jeux et activités d’écriture ?

Les vendredis 10, 17 et 24 avril, l’association Court’Echelle vous donne rendez-vous de 9h30 à 11h30 au Café associatif pour 3 ateliers d’écriture créative.

Ces ateliers sont proposés gratuitement dans le cadre du projet Pause Café . Ils sont ouverts aux personnes de plus de 60 ans et aux proches aidants.

Si vous souhaitez travailler votre mémoire, votre imaginaire, votre attention, votre langage et votre motricité fine au travers différents jeux et activités d’écriture et d’illustration, alors ces ateliers sont pour vous !

Pourquoi des ateliers d’écriture créative ?

Parce que l’écriture est un outil d’expression qui stimule la mémoire et l’imaginaire, favorise le bien-être et agit pour le maintien de la motricité fine des doigts et des mains.

En outre, les ateliers d’écriture collectifs concourent au maintien du lien social. Ils permettent de rompre l’isolement en proposant des rendez-vous réguliers, en proximité.

Contenus et pédagogie

Les ateliers d’écriture créative proposés par Court’Echelle s’inscrivent dans une approche favorisant la créativité.

Conviviaux, joyeux et bienveillants, ces ateliers sont une opportunité de s’amuser et de s’émerveiller !

En savoir plus sur

Court’Echelle, c’est une association créée dans les Hautes-Pyrénées en 2002 et un organisme de formation. C’est surtout un espace d’écoute, d’apprentissage et de transformation, où chacun peut progresser à son rythme, quel que soit son parcours.

Leur mission

Vous accompagner vers un équilibre personnel et relationnel, à travers une approche centrée sur la sophrologie, l’éducation émotionnelle et la communication bienveillante.

Que vous soyez professionnel ou particulier, leurs actions autour de la parentalité et de l’intergénérationnel, les ateliers, les formations et les accompagnements personnalisés vous permettront de découvrir des outils concrets pour renforcer votre équilibre intérieur et acquérir de nouvelles compétences. .

LARREULE Café associatif Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 06 97 courtechellecommunication@gmail.com

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English :

Want to boost your creativity, reactivate your memory and expand your imagination with writing games and activities?

On Fridays April 10, 17 and 24, the Court’Echelle association invites you to join them at the Café associatif for 3 creative writing workshops from 9.30am to 11.30am.

These workshops are offered free of charge as part of the Pause Café project. They are open to people over 60 and their caregivers.

If you want to work on your memory, imagination, attention, language and fine motor skills through a variety of writing and illustration games and activities, then these workshops are for you!

Why creative writing workshops?

Because writing is an expressive tool that stimulates memory and imagination, promotes well-being and helps maintain fine motor skills in fingers and hands.

Group writing workshops also help to maintain social links. They break down isolation by offering regular, local meetings.

Content and teaching methods

Court?Echelle?s creative writing workshops are designed to encourage creativity.

Friendly, joyful and caring, these workshops are an opportunity to have fun and marvel!

L’événement Atelier d’écriture séniors Larreule a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65