Atelier d’écriture Slam avec Léa Cerveau Chartres

Atelier d’écriture Slam avec Léa Cerveau

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

Atelier slam animé par Léa Cerveau, poétesse et slameuse. Du stylo au micro. L’atelier d’initiation au slam vous permettra de découvrir l’art d’écrire pour dire.

Tout public à partir de 14 ans (11 ans si accompagné d’un adulte) (Max. 12 participants). .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Slam workshop led by Léa Cerveau, poet and slammer. From pen to microphone. This introductory slam workshop will introduce you to the art of writing to say.

