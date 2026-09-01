Atelier d’écriture slam Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Atelier d’écriture slam

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Atelier d’écriture Slam permet aux participants de produire des textes originaux, avec enregistrement des performances pour alimenter les distributeurs à histoires des médiathèques de Saint-Junien, Oradour-sur-Glane et Rochechouart. Ouvert à tous !

Mené par Fabrice Garcia-Carpintero, auteur, slameur, comédien et éditeur. Né en 1980 à Toulouse, Fabrice s’inscrit dans la mouvance des slashers : auteur / slameur / comédien / réalisateur / éditeur / producteur / correspondant de presse…

Fondateur des éditions Black-out, il anime des ateliers d’écriture depuis 2007 auprès de tous types de publics et dirige de nombreuses actions autour du Slam, du théâtre et de la création artistique, notamment en partenariat avec l’Université et divers lieux culturels. Un intervenant complet, dynamique, et passionné par la transmission.

Inscription auprès de la Médiation culturelle de Saint-Junien .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

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English : Atelier d’écriture slam

L’événement Atelier d’écriture slam Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin