Atelier d’écriture slamé Arrêt de bus Valadry Montivilliers

Atelier d’écriture slamé

Arrêt de bus Valadry 131 Avenue Georges Clemenceau Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Avec le slameur Fab Rebel, suivez un parcours poétique entre Épouville et Montivilliers. Un atelier d’écriture slam clôturera cette déambulation dans l’aître de Brisgaret, ce cimetière médiéval du 16e siècle où les sculptures et les références macabres deviendront source d’inspiration.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par l’association Lignes d’Horizons en partenariat avec le collectif LH pas la Plume

Prévoir carnet ou feuilles et stylo

Durée 2h30

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Arrêt de bus Valadry 131 Avenue Georges Clemenceau Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Atelier d’écriture slamé

L’événement Atelier d’écriture slamé Montivilliers a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie