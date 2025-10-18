Atelier d’écriture : Sorcières et fantômes Mairie du 15e arrondissement PARIS

Atelier d’écriture : Sorcières et fantômes Mairie du 15e arrondissement PARIS samedi 18 octobre 2025.

Un objet qui bouge tout seul ? Un bruit au grenier ? Une petite bête tapie sous l’oreiller ? Venez nous faire frissonner en nous racontant la pire peur de votre vie. Qui sait, peut-être que fantômes et sorcières finiront par apparaître. Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.

Atelier d’écriture pour enfants intrépides à partir de 8 ans.

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T12:00:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS

https://www.paris.fr +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr