AGENDA · Souillac
Atelier d’écriture Souillac
jeudi 12 mars 2026 · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Atelier d’écriture
10, rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 14:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-03-12 2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18
Atelier écriture animé par Bérénice
Atelier écriture animé par Bérénice. Pour jouer avec les mots. Un jeudi après-midi par mois
.
10, rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
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English :
Writing workshop led by Bérénice
L’événement Atelier d’écriture Souillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
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