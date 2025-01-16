Informations pratiques

Souillac

Atelier d’écriture

10, rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-03-12 2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18

Atelier écriture animé par Bérénice

Atelier écriture animé par Bérénice. Pour jouer avec les mots. Un jeudi après-midi par mois

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10, rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

Writing workshop led by Bérénice

L’événement Atelier d’écriture Souillac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne