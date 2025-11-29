Atelier d’écriture sous forme de jeux – logo rallye, clins d’oeil oulipiens Bibliothèque André Malraux Paris

Atelier d’écriture sous forme de jeux – logo rallye, clins d’oeil oulipiens Bibliothèque André Malraux Paris samedi 29 novembre 2025.

Transformer-transposer un texte selon des règles oulipiennes, mots à trouver dans un cadran de boogle et avec lesquels composer, cadavres exquis, logo-rallyes (exercice d’écriture automatique et de voltige à partir d’incipit et de mots tombés du ciel comme des météores lexicales) …

Autant de jeux pour tous, entre 9 et 99 ans, nous renvoyant à l’infini et inépuisable potentiel imaginaire des lettres et des mots.

Une séance d’écriture pour expérimenter avec nos premiers jouets, lettres et mots.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public à partir de 9 ans.

Réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T17:00:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/